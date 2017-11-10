Обрушение жилого дома в Ижевске: погибли шесть человек

Шесть человек погибло при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Ранее сообщалось о пяти погибших.

"Пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, один ребенок находится на стационарном лечении, еще двум пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Жителей дома эвакуировали. Спасатели продолжают разбирать завалы, где еще могут находиться люди. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести. Работы планируют вести круглосуточно. В город направили диагностические комплексы "Сатурн", с помощью которых должны определить, в каком состоянии находится здание и что с ним делать дальше.

Следователи возбудили уголовное дело. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.