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11-го ноября в Ереване состоятся общегородской субботник и высадка саженцев


11-го ноября   в Ереване состоятся общегородской субботник и высадка саженцев, в ходе которого на орошаемых территориях посадят деревья и кустарники, а дворы, парки и улицы Еревана будут убраны. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В субботнике примут участие сотрудники мэрии и районных администраций муниципалитета Еревана, различных госструктур и учреждений, частных организаций, учебных и общественных организаций. Участникам будут розданы лопаты, перчатки, мешки и прочий инвентарь.

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