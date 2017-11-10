11-го ноября в Ереване состоятся общегородской субботник и высадка саженцев, в ходе которого на орошаемых территориях посадят деревья и кустарники, а дворы, парки и улицы Еревана будут убраны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В субботнике примут участие сотрудники мэрии и районных администраций муниципалитета Еревана, различных госструктур и учреждений, частных организаций, учебных и общественных организаций. Участникам будут розданы лопаты, перчатки, мешки и прочий инвентарь.