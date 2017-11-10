В Турции арестованы члены ИГИЛ

С раннего утра 10-го ноября правоохранительные органы Стамбула начали операцию против членов ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

В результате операции было задержано 82 человека: это граждане иных государств. В отношении некоторых из них предприняты правовые процедуры по изгнанию их за пределы Турции.

В результате операции были конфискованы документы и материалы, в значительном количестве.