Эдуард Зограбян: его перу верил Серо Ханзадян

«Акселя, Гарегина, Сурена уже нет, ухожу и я. Ты должен вести вперед наши литературные заботы. Я верю в тебя»,- так выразился Серо Ханзадян о корреспонденте «Арменпресс», писателе Эдуарде Зограбяне, которому 10-го ноября исполннилось бы 80 лет. Оценка, данная Серо Ханзадяном Эдуарду Зограбяну, ставит его на одну доску с Бакунцем, Севунцем, Айвазяном, а мы – живущие с ним бок о бок, не чувствовали его величия. Он был попросту нашим Эдиком.

В томе «Энциклопедия Гориса» Эдуард Зограбян представлен как прозаик, журналист, переводчик, публицист, член Союза журналистов СССР, член Союза писателей Армении и СССР, мастер спорта СССР, почетный гражданин Гориса.

Родился 10 ноября 1937 г. в с. Барцраван Горисского района (ныне - Сюникская область РА).

Окончил Ереванский педагогический институт имени Х. Абовяна, затем отделение журналистики Московской академии общественных наук и Всесоюзный институт переподготовки работников печати.

Работал в районной и республиканской печати, в комитете по радиовещанию и телевидению, в Арменпресс.

Учредил и редактировал газету областного объединения писателей Сюника (1990-1993 гг.).

Был заместителем редактора журнала “Татев” и редактором областной газеты “Мшак” (“Труженик”).

Одновременно преподавал в вузах Гориса журналистику и историю детской литературы, в настоящее время преподает зарубежную литературу в горисском филиале Ереванского института театра и кино.

Член Союз писателей Армении с 1989 г. Являлся секретарем сюникского отделения Союза писателей Армении.

С произведениями Эдуарда Зограбяна читатель знаком с начала 70-х годов, когда в республиканских газетах «Авангард», «Гракан терт», «Ерекоян Ереван», а затем в «Айреники дзайн» стали появляться его очерки и проза. Эти публикации открыли ему дорогу в духовный мир страны. И первыми признали его читатели, едва ли не самый строгий и взыскательный судия. Связь журналиста и писателя с читающей аудиторией крепла год от года, от очерка к очерку, от произведения к произведению. Зримые образы быстротечной жизни с бурной схваткой характеров и обстоятельств высвечивали пристрастия Зограбяна-гражданина. Искренность придавала особое зрение его видению мира.

Первую свою книгу «Сыны Воротана» автор получил на руки в 1974 году. То была захватывающая повесть о тех, кто вгрызался в сердце гор, добывал свет и энергию для народа заоблачного края гор. Она целиком посвящена опасной профессии проходчиков тоннеля. Построенная на биографии строителей, книга написана по горячим следам. Во второй книге «Почки так и не раскрылись» развернуты судьбы ушедших на фронт и не вернувшихся с войны зангезурцев. Показан подвиг народа, отстоявшего целостность Родины на фронтах и в тылу. Первым из журналистской братии Армении Зограбян объявляется на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Он пересек тайгу начиная от берегов Охотского моря, создав запоминающуюся серию зарисовок «Сибиряки». Совесть патриота движет им и там: он идет по следам сосланных в Сибирь земляков, жертв сталинского режима 1937 и 1949 годов. Разыскания эти легли в основу новой книги «На тропах чужбины». Но подлинную известность автору принесли книги «Мир на всех один» (1985 г.), «Еляны» (1988 г.), «Вечность» (1990 г.). О них заговорили. Пока критики спорили, народ читал. Результат налицо: в 1993 году Эдуард Зограбян удостаивается за последние две из перечисленных книг учрежденной Союзом писателей Армении премии имени Акселя Бакунца.

Учась в Москве, он вхож в среду интеллектуалов, формирующих общественные вкусы. Круг общения неизмеримо расширил его кругозор. Лев Озеров, Марис Чаклайс, Регина Жюромскайте, Иван Драч, Олег Дмитриев, Леонид Лиходеев и многие другие помогают ему осознать себя и одаривают его своим доверием. Зограбяна принимают в семьях разведчика Абеля, Марка Бернеса, Константина Орбеляна, Яна Френкеля…

Многие из друзей Эдуарда побывали в Армении, в том числе по его личному приглашению. Он возит их по живописным уголкам Зангезура, гордясь каждым храмом и камнем, которого коснулась рука зодчего и каменотеса. Эссе Бронислава Холопова «Красные яблоки Гориса» – плод знакомства с неописуемой красоты горным краем.

В 2000 году увидел свет очередной труд Зограбяна «Орбеляны» в трех книжках. Двумя книжками выходят его зангезурские легенды и сказания. В содержательный том слагаются новеллы. Поражает глубина его лиро-философского собрания наблюдений «Наедине с самим собой». Сборник «Кони», не единожды изданный и нашедший широкий отклик, умножил славу Зограбяна-рассказчика и бытописателя.

Неизменно обращаясь к фактам и событиям родной истории, Зограбян доказал, что его книгам уготована жизнь долгая и плодотворная. Довольно упомянуть хотя бы его книги «Героический Дом Сисакан» и «Горис. На тропах истории».

Не забывает дядя Эдик и о малышах. В 2003 году появилась прелестная книжка «Чтобы всем добра досталось».

30 книг – далеко не предел возможностей столь плодовитого и неутомимого в своем правдоискательстве писателя. Велика его почта – как по количеству писем, так и по разбросу мнений читателей, знающих и любящих его. Одно очевидно: его перо служит людям и они верят его слову. Не это ли высший знак отличия и награда за кропотливый повседневный труд?!

Отдельно хотелось бы поговорить о работе Зограбяна над образом Зоравара Андраника. Казалось бы, писано о нем столько, что ничего нового и не скажешь. Он из иконы возвращает людям их живого героя, не лишенного человеческих черт. За эту всегда узнаваемую гражданственность Зограбяна и любят. Кто-кто, а народ знает, кто есть кто. Посему добрый мой совет: увидите книгу Эдуарда Зограбяна на книжном развале, не проходите мимо: остановитесь и полистайте. А вдруг захочется пополнить семейную библиотеку чем-то стоящим.

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