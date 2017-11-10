Британские власти назвали точное время выхода страны из ЕС

Правительство Великобритании законодательно оформит точное время выхода страны из Европейского союза. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

Выход королевства из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени. Дата была известна и ранее: Лондон планировал покинуть ЕС ровно через два года после запуска Brexit. Теперь правительство решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени.

"Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках", - цитирует агентство заявление Дэвиса.