Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил с Днем местного самоуправления

Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил всех с Днем местного самоуправления. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В послании мэра Еревана Тарона Маргаряна по случаю Дня местного самоуправления сказано:

«Уважаемые сотрудники органов местного самоуправления,Поздравляю всех вас с Днём местного самоуправления.В Армении система местного самоуправления внедрена более чем два десятилетия назад и за эти годы успела не только состояться, но и стать одной из важных составляющих государственного управления. Будучи основным звеном, обеспечивающим связь между гражданами и государством, органы местного самоуправления ежедневно имеют дело с волнующими граждан различными проблемами, а сотрудники ОМС всегда готовы оказать необходимую помощь и содействие, что в свою очередь способствует росту доверия граждан к органам местного самоуправления. С уверенностью можно сказать, что именно это является самым большим достижением системы.Бесспорно, любое демократическое государство является сильным, в первую очередь, своими состоявшимися общинами, что в свою очередь обеспечивает устойчивое развитие страны. В этом контексте очень важно, чтобы органы местного самоуправления обеспечивали также активное и непосредственное участие жителей в принятии важнейших для общин решений и их реализации. Учитывая, что в этом направлении мы добились ощутимого прогресса, уверен, что вместе с нашими гражданами, взаимным доверием и уважением, мы сможем сделать работу ОМС более прозрачной и эффективной.Уважаемые друзья,Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вам успехов в труде и в личной жизни. Уверен, что вы и впредь будете работать с той же самоотдачей и ответственностью, способствуя совершенствованию системы и устойчивому развитию нашего государства».