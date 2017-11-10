Белый дом: Трамп не встретится с Путиным во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным во Вьетнаме. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря американского лидера Сару Сандерс.

По ее данным, причиной является плотный график главы Белого дома.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле рассчитывают на завершение согласования точного времени, места и формата встречи глав двух государств в ближайшее время. Он также подтвердил, что "обсуждается вариант" проведения таких переговоров в пятницу. По словам пресс-секретаря российского лидера, нет "какой-то согласованной повестки дня" планируемой встречи Путина и Трампа.





