США призвали к созданию новых зон перемирия в Сирии

США считают создание зон перемирия в Сирии путем продвижения к реализации Женевского процесса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Если мы получим новые зоны для прекращения огня, это приблизит нас к реализации Женевского процесса", — сказала она на брифинге.

По ее словам, США "считают Женевский процесс правильным путем" по выходу из сирийского кризиса.