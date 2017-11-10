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США призвали к созданию новых зон перемирия в Сирии


США считают создание зон перемирия в Сирии путем продвижения к реализации Женевского процесса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Если мы получим новые зоны для прекращения огня, это приблизит нас к реализации Женевского процесса", — сказала она на брифинге.

По ее словам, США "считают Женевский процесс правильным путем" по выходу из сирийского кризиса.

 



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