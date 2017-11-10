Глава Европарламента заявил, что ЕС оказался на распутье

Страны Европейского союза должны совместными усилиями найти ответы на целый ряд вызовов, в числе которых нелегальная миграция, терроризм, климат, безработица среди молодежи, волна популизма. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни, выступая в четверг с речью в Берлине.

"Нам предстоит изменить много вещей, мы должны реализовать множество реформ. Мы не можем скрываться от реальности", - сказал он. "Мы находимся на распутье, нужно понять, в каком направлении мы хотим двигаться", - сказал глава Европарламента.

"Угроза терроризма остается актуальной, мы должны противостоять ей все вместе при участии полиции, спецслужб, органов юстиции", - отметил Таяни. По его словам, международный терроризм не знает границ, соответственно без учета национальных границ в этом контексте должны действовать и европейцы.



