В Саудовской Аравии объявлено о расхищении 100 млрд долларов

Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Мохеб заявил, что за последние десятилетия в результате систематической коррупции и хищений казна страны недосчиталась по меньшей мере 100 миллиардов долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

По его словам, 199 человек допрашиваются в ходе начавшейся в субботу широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией.

Он не назвал ни одного имени, но, как считается, в числе подозреваемых - высокопоставленные принцы, министры правительства и влиятельные бизнесмены.

"Доказательства нарушений очень убедительные", - заявил прокурор.

По его словам, кампания не нарушила нормальную деловую активность в стране, заморожены лишь частные банковские счета некоторых лиц.

Расследование, по словам генерального прокурора, ведется в отношении 208 человек. Семеро из них освобождены без предъявления им обвинений.