Трамп прокомментировал итоги визита в Китай

Президент США Дональд Трамп считает чрезвычайно продуктивными свои переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и по урегулированию кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР, и по острым вопросам двусторонней торговли. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

"Мои встречи с председателем Си Цзиньпином были чрезвычайно продуктивными - как по торговле, так и по теме Северной Кореи. Он [Си Цзиньпин] является высокоуважаемым и могущественным представителем своего народа", - написал руководитель американской администрации, отметив, что получил огромное удовольствие от пребывания в компании китайского лидера и его супруги Пэн Лиюань.

Кроме того, хозяин Белого дома заверил, что возлагает ответственность за возникновение у Вашингтона большого дефицита в двустороннем товарообороте с Пекином не на Китай, а на предыдущие американские администрации.



