Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии

Судья верховного суда Испании принял решение заключить под стражу на время судебного расследования в связи с провозглашением независимости спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро, говорится в судебном постановлении.

Четверым другим членам руководящего органа каталонской палаты можно оставаться на свободе под залог в €25 тыс. Еще одному депутату удалось избежать возможного задержания без необходимости внесения денежных средств, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Прокуратура выдвинула в отношении шести политиков обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.