В Армении будут действовать новые правила покупки лекарств по рецептам

Правительство Армении накануне признало недействительным решение от 2001 года "О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарство (в том числе, в электронном формате), а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств".



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, в документе, регулирующем оборот рецептов, четко установлены порядки выписки, отпуска и учета рецептов на наркотические препараты, лекарства, содержащие психотропные вещества, медикаменты, предоставляемые бесплатно и на льготных условиях, а также формы рецептов в соответствии с законом "О лекарствах". Данные функции в действовавших порядках описаны неточно либо вообще отсутствуют.

Ведомство сообщает, что устанавливаются четыре новых формы рецептов. Рецепт остается в аптеке для проведения в дальнейшем надлежащего контроля и мониторинга.По новому порядку в рецептах будут вписаны общие (генерические) наименования лекарств. Лицу, приобретающему лекарство в аптеке, обязаны будут представить всю информацию о медикаментах, содержащих те же компоненты, и о препаратах-заменителях с аналогичной дозой и формой. Помимо этого, покупателю должна также представляться информация о ценах без каких-либо советов.В тоже время, упрощен порядок назначения наркотических средств. Их могут выписывать семейные врачи учреждений, предоставляющих медпомощь и обслуживание, а также лечащие врачи пациентов вне зависимости от специализации.Новый порядок оборота рецептов войдет в силу спустя три месяца после официальной публикации.Из зарегистрированных в Армении 4723-х наименований лекарств 3632, в том числе, антибиотики, будут отпускаться по рецепту.