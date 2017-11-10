Юбилейный саммит АТЭС открывается в Дананге

25-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартует в пятницу в Дананге. Лидеры 21 экономики форума (в отношении АТЭС не используется термин "страны", поскольку в состав объединения входят Гонконг и Тайбэй) обсудят ключевые вопросы развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): это обеспечение устойчивого роста, развитие торговли в условиях усиления в ряде стран, прежде всего в США, тенденций к протекционизму, проблемы безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В форуме примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).

Программа мероприятий на высшем уровне начнется во второй половине дня со встречи лидеров экономик с Деловым консультативным советом АТЭС и продолжится неформальным диалогом с лидерами стран Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вслед за этим высоких участников форума ждет торжественный прием. Центральное мероприятие саммита - встреча лидеров экономик - состоится уже 11 ноября. Традиционно важной частью саммитов являются двусторонние встречи на полях, однако, как правило, их график остается неизвестным до последнего момента.



