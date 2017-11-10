Европейские индексы - 09-11-17

МОСКВА, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.49% и составил 13182.56 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.16% и составил 5407.75 пункта, британский FTSE снизился на 0.61% и составил 7484.10 пункта, российский MICEX вырос на 0.95% и составил 2183.61 пункта, а RTSI вырос на 0.66% и составил 1160.51 пункта.