«Ереванский бестселлер» 4/85: В рейтинговой таблице - «Книга скорбных песнопений»: песни» Григора Нарекаци»Հ

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 2-м месте - «Книга скорбных песнопений»: песни» Григора Нарекаци», известная также как «Нарек», которая не теряет актуальности и в наши дни, постоянно оказываясь в списке бестселлеров.

С появлением на литературном небосклоне Григора Нарекаци армянская художественная мысль вступает в совершенно новый этап. Божественная вера автора аккумулируется в не менее божественные сочетания слов, которые проникают в саму душу, затрагивают самые нежные струны человека, зарубцовывая его раны и возвращая к жизни. Нарекаци относится к тем истинным верующим, которые уже причислены к лику святых и завоевали вечную славу благодаря своему божьему дару.

На 3-м месте - книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна. Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.

На 4-м месте - книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением.

На 5-м месте - книга ссовременного армянского писателя Давида Самвеляна “Зима Родена”. Она содержит рассказы, эссе, главной темой которых являются конфликты человеческих характеров и натур, поведение и внутренний мир людей, изменение взаимоотношений в течение лет.

На 6-м месте - «Избранные новеллы» знаменитого французского писателя Ги де Мопассана, куда вошли его лучшие произведения. Мопассан является автором рассказов и новелл о повседневной жизни Франции. Многие его произведения переведены на армянский язык.

На 7-м месте - Эдгара Арутюняна – сборник«Искусство преданности, или ода розе».

На 8-м месте - нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.

На 9-м месте – новая книга, «Навеки твой» Даниэля Глаттауэра. Какая женщина откажется от такого признания! А если избранник хорош собой и красиво ухаживает — это воплощение самых смелых мечтаний. Когда Ханнес появился в жизни Юдит, ей показалось, что она попала в сказку. Но очень скоро многое в поведении пылкого любовника стало ее настораживать, и в один далеко не прекрасный день Юдит поняла, что вовлечена не в сказочную, а совсем в другую историю, где к тому же ей уготована роль жертвы. Но Юдит решила не сдаваться. Теперь ей надо переиграть безжалостного режиссера. Перевела Лиана Сафарян

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю вновь «Книга скорбных песнопений» Григора Нарекаци - лирико-мистическая поэма Григора Нарекаци. Завершена в 1002 году и состоит из свыше 10 тысяч строк. Самый ранний из сохранившихся списков датируется 1173 годом]. Отрывки были напечатаны еще в 1513 году в Венеции, впервые полностью была напечатана в 1673 году в Марселе. Переведена на многие языки мира, сыграла значительную роль в развитии армянского литературного языка.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.