Белорусские футболисты не блистали мастерством

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился своими впечатлениями после поражения от команды Армении в товарищеском матче со счетом 1:4.

«Этот счет стал неожиданным для нас, однако мы не реализовали наши моменты. Сказалась нехватка исполнительского мастерства. Просмотрели нескольких игроков, которые дебютировали в сборной. Сделаем выводы. Считаю, что счет не по игре. Игра некоторых моих подопечных мне не понравилась. Отсутствовали несколько ключевых футболистов.

Сложно оценивать потенциал сборной Армении, поскольку мы не сыграли в оптимальном составе. В вашей команде есть игроки, хорошо подготовленные в техническом плане. При просмотре матчей с участием сборной Армении, я выделил Генриха Мхитаряна и Маркоса Пиззелли. Наши опорные полузащитники и один из центральных защитников должны были закрыть их. Надеемся, что в следующем отборочном цикле выступим удачнее»,- отметил тренер.

Как передает «Арменпресс» , в прошедшей на ереванском «Республиканском» стадионе игре сборная Армении победила благодаря голам Араса Озбилиза, Генриха Мхитаряна, Румяна Овсепяна и Эрика Варданяна, а 13-го ноября команда Артура Петросяна примет сборную Кипра.