Молодой человек, находящийся в розыске московскими правоохранительными органами, явкой с повинной обратился в Полицию



В результате опративно-розыскных мероприятий и разъяснительной работы, проведенных сотрудниками Разданского отдела Полиции РА, 8 ноября в 12:05, в Полицию явкой с повинной обратился Арам С., 1989 г.р., который с 20 октября разыскивался отделом Пушкинского муниципального управления УМВД России по Московской обасти по обвинению по части 1 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.