Артур Петросян останется главным тренером сборной Армении по футболу
Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян останется на своем посту еще два года. Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами заявил сам Петросян.
«Матч с Беларусью не имеет никакого отношения к моему будущему в сборной Армении. Да, мы продлим контракт с Федерацией футбола Армении еще на два года. Затем мы посмотрим, что произойдет. Следующая задача, которая стоит перед нами – хорошо выступить в Национальной лиге УЕФА. Наша цель - выйти из группового этапа», - подчеркнул Петросян.
Артур Петросян занял пост главного тренера сборной Армении по футболу в 2016 году. До этого армянский специалист тренировал молодежную команду Цюриха.