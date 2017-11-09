В резиденции президента Армении дан официальный приём в честь президента Молдовы

В честь находящегося в Армении президента Молдовы Игоря Додона вечером 9 октября от имени президента Сержа Саргсяна дан официальный приём, во время которого Президенты Саргсян и Додон выступили с взаимными тостами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президенты коснулись итогов первого дня официального визита президента Молдовы в Армению, потенциала и перспектив развития межгосударственных отношений, исторических контактов двух народов, а также значительной роли армянской общины Молдовы в деле укрепления армяно-молдовской дружбы.

Президенты двух стран подтвердили готовность активно продвигаться вперёд в направлении развития межгосударственных отношений и углубления сотрудничества, воплощать в жизнь намеченные совместные программы и идеи, подняв бокалы за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества Армении и Молдовы, во имя мира и благоденствия двух государств и народов.