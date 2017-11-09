В Полицию явкой с повинной обратился мужчина, который с 18 августа разыскивался по обвинению в уклонении от отбывания наказания

В результате опративно-розыскных мероприятий и разъяснительной работы, проведенных сотрдуниками Ахурянского отдела Полиции РА, 8 ноября в 12:40, в Полицию явкой с повинной обратился Давит М., 1984 г.р., который с 18 августа разыскивался по обвинению в уклонении от отбывания наказания, назначенного за совершение преступных деяний, предусмотренных частью 1 статьи 133 (Незаконное лишение свободы) и частью 1 статьи 147 (Нарушение неприкосновенности жилища) УК РА. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.