В горных регионах Армении возможны осадки в виде снега

На территории Армении 10 ноября в большинстве регионов, 11-го в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе время от времени ожидаются осадки, с 12-14 ожидается погода без осадков. В горных регионах возможны осадки в виде снега.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.

12-го ноября температура воздуха повысится на 2-3 градуса, а после значительно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван 10 ноября время от времени ожидается дождь, с 11-14 ожидается погода без осадков.