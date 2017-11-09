Макрон предлагает внести поправки в ядерную сделку с Ираном

Иранскую ядерную сделку 2015 года необходимо сохранить, однако в настоящих условиях этот документ требует ряд поправок. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Дубае.

"Мы должны сохранить ядерное соглашение 2015 года, поскольку решение о выходе из него приведет либо к немедленной войне, либо к полному отсутствию контроля, который спровоцируют ситуацию, схожую с КНДР", — заявил французский президент. Трансляция выступление была организована в Periscope Елисейского дворца.

Вместе с тем, Макрон считает, что в сложившейся ситуации соглашение 2015 года перестало быть исчерпывающим и необходимо дополнить его новыми положениями.

"Вместе с тем в нашей ситуации я полагаю, что заключенное в 2015 году соглашение больше не является достаточным. Не нужно пересматривать или отменять его, но необходимо дополнить его двумя новыми положениями", — пояснил французский лидер.

По его словам, во-первых, нужно начать обсуждение "чрезвычайно опасной" баллистической активности Ирана в регионе. Следует также более четко определить границы ядерной программы Ирана и, в случае необходимости, прибегнуть к санкциям. Наконец, по мнению Макрона, нужно также "ограничить иранскую гегемонию в регионе".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.