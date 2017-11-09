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Из 17 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 14


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 17 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 8 и 9 ноября, раскрыто 14.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также по 7 случаев кражи и мошенничества, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека и хулиганства, зарегистрировано по 1 случаю обнаружения наркотиков и изъятия оружия и боеприпасов.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая разбойного нападения.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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