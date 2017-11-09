Министр энергетики и природных ресурсов Республики Армения встретится с генеральным директором корпорации «Росатом»

Министр энергетики и природных ресурсов Республики Армения Ашот Манукян 21-22 ноября посетит Москву, где встретится с генеральным директором корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Армении.

на встрече будут обобщены промежуточные результаты программы расширения 2-го блока Армянской атомной электростанции (АЭС), а также дальнейший ход программы. Будут также уточнены сроки.