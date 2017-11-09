Рукописи Матенадарана показывают величие армянского народа: президент Молдовы

Находящийся с государственным визитом в Армении президент Молдовы Игорь Додон вместе с супругой Галиной Додон 9 ноября посетил Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца – Матенадаран.

Как сообщает Арменпресс, их сопровождал врио директора Матенадарана Ваан Тер-Гевондян. Он сообщил, что гостям был представлен главный выставочный зал, где представлены старинные рукописи, евангелия, произведения армянских историков, документальные материалы и т.д.

Игорь Додон отметил, что впечатлен посещениями как Матенадарана, так и центра креативных технологий «Тумо».

«Это мой первый официальный визит в Армению. Должен отметить, что сегодня мы также посетили прекрасное место, где молодежь изучает инновационные технологии. Одним словом, все это было потрясающе. То, что мы видели сегодня в плане инновационных технологий, будет интересно использовать также в Молдове, а рукописи Матенадарана показывают величие армянского народа. Я рад, что помимо официальной части моего визита, мы смогли увидеть и другие вещи. Сегодня было очень интересно, я уверен, что так же будет завтра», - сказал Додон журналистам.