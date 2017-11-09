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Президент Молдовы посетил центр «Тумо», поиграл в антикоррупционную игру и сфотографировался с сотрудником PicsArt


Находящийся с государственным визитом в Армении президент Молдовы Игорь Додон вместе с супругой Галиной Додон 9 ноября посетил центр креативных технологий «Тумо».

Как сообщает Арменпресс, высокопоставленных гостей сопровождал заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Арутюнян. Президент Додон ознакомился с образовательной программой центра, побывал в классных комнатах и не отказался от предложения увидеть PicsArt, который имеет около 100 миллионов активных пользователей. Игорь Додон сфотографировался с сотрудником PicsArt.

«Мы представили президенту Молдовы проекты центра и его оборудование. Мы говорили о применяемых нами образовательных моделях, текущих и будущих проектах», - сказал журналистам заместитель директора «Тумо» Арам Гюмишян.

Президент Додон также поинтересовался антикоррупционной игрой «Tales of Neto», созданной студентами «Тумо» по финансированию ЕС. По словам Гюмишяна, президенту Молдовы понравилась игра, и он обнаружил коррумпированного человека. 

Цель этой игры - показать людям негативные последствия коррупции и воспитывать людей, чтобы они отказались от неправильного поведения. Игра будет доступна в интернете 9 декабря.



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