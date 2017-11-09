СМИ: глава парламента Каталонии в течение двух часов давала показания в испанском суде

Спикер парламента Каталонии Карме Форкадель в течение двух часов давала в четверг показания в Верховном суде Испании. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила газета La Razon.

По ее информации, в отличие от заключенных под стражу бывших советников правительства региона спикер палаты согласилась отвечать на вопросы прокуратуры. Теперь очередь давать показания перешла к оставшимся пяти членам руководящего органа каталонского парламента. По итогам заявлений в суде прокуратура решит, просить о задержании депутатов либо о залоге.

Политиков обвиняют в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, лишь за подстрекательство к бунту против центральных властей грозит 30 лет тюремного заключения.





