Более 156 тысяч беженцев въехали в ФРГ с января по октябрь

В Германию за 10 месяцев текущего года, с января по октябрь включительно, въехали 156 тысяч 23 лица, которые претендуют на статус беженцев, только в октября было зарегистрировано чуть более 15 тысяч прибывших. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД ФРГ.

Претендующие на статус беженцев лица с начала года прибыли в ФРГ, в основном, из Сирии, Ирака и Афганистана. В первой десятке стран отбытия оказалась и Россия – на 10 месте. В Германию прибыли в указанный период 3978 граждан России с просьбой об убежище.

Всего за период с января по октябрь включительно чуть более 187 тысяч человек подали заявление в немецкое миграционное ведомство на предоставление им убежища. В 2016 году таких заявок было почти 694 тысячи. Таким образом, количество запросов снизилось на 73%, сообщает пресс-служба МВД ФРГ на сайте ведомства. При этом количество необработанных заявок к концу октября составило почти 87 тысяч – в 2016 году эта цифра составила более 500 тысяч.