Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-11-17

ЕРЕВАН, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 ноября, курс доллара США не изменился и снова составил 486.22 драм. Курс евро не изменился и снова составил 563.77 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.20 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 638.65 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 19940.61 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 265.83 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 14475.54 драм.