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Азиатские индексы - 09-11-17


ТОКИО, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.20% и составил 22868.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.25% и составил 1813.11 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.36% и составил 3427.80 пункта, а HANG SENG вырос на 0.79% и составил 29136.57 пункта.



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