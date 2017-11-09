Азиатские индексы - 09-11-17

ТОКИО, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.20% и составил 22868.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.25% и составил 1813.11 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.36% и составил 3427.80 пункта, а HANG SENG вырос на 0.79% и составил 29136.57 пункта.