Первая леди Республики Молдова восхищена Центром гематологии имени проф. Р.Йоляна

Первая леди Республики Молдова Галина Додон в сопровождении Первой леди Республики Армения Риты Саргсян посетила Центр гематологии имени проф. Р.Йоляна.

Как сообщает Арменпресс, Первые леди посетили центр и поговорили с детьми. Дети подарили свои сделанные своими руками работы Первым леди, а еще одна пациентка, талантливая Наре, спела и выступила для гостей.

Дети поговорили с первой леди Ритой Саркисян о своих мечтах, о которых они уже написали Деду Морозу.

Рита Саркисян представила Первой леди Молдовы историю создания благотворительной организации «подари жизнь».

«Мне очень понравился персонал центра. Они такие добрые, они отражают свет и тепло. Я желаю здоровья детям, а медицинскому персоналу - только здоровых детей», - сказала Галина Додон.

Она отметила, что подобная больница существует и в Молдове, но она не такая красивая и хорошая, как армянская. «С большим удовольствием я посетила ваш центр. Желаю вам успеха в этой трудной работе», - написала Галина Додон в Книге почетных гостей.