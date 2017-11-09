Президент Молдовы посетил НС Армении

Находящийся в Армении с официальным визитом президент Республики Молдова Игорь Додон 9 ноября посетил НС, где встретился с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя в НС, А.Баблоян выразил надежду, что визит г-на Додона будет содействовать укреплению межгосударственного и межпарламентского сотрудничества Армении и Молдовы. По словам спикера, оживление армяно-молдавского политического диалога, углубление сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах исходят из интересов двух стран и народов.

А.Баблоян подчеркнул роль межпарламентских отношений, особенно парламентских групп дружбы, в активизации связей.

Председатель НС особо выделил важность взаимодействия на международных площадках, отметив, что взвешенные подходы к представляющим двусторонний интерес вопросам взаимовыгодны.

Обратившись к нагорно-карабахской проблеме, А.Баблоян отметил, что Армения сторонник решения конфликта мирным путем – все вопросы должны решаться за столом переговоров.

По словам спикера НС, Армения, являясь членом ЕАЭС, готова также расширить связи с Европой и стать мостом между Азией и Европой.

Президент Республики Молдова И.Додон, высказав удовлетворение посещением Армении, выразил надежду, что его визит будет способствовать упрочению отношений как в деловой, так и гуманитарной сферах.

Подчеркнув важность работы парламентских групп дружбы, глава Молдовы выразил мнение, что для полноты парламентской политической палитры в составе этих групп могут быть представители различных партий.

А.Баблоян по просьбе молдавского президента обратился к переходу Армении к парламентской системе управления, контрольным функциям парламента и их расширению, а также к новой избирательной системе.

Во встрече приняли участие также члены парламентской группы дружбы Армения – Молдова А.Саркисян, А.Сагателян и К.Бекарян.