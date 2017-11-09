НАТО увеличит численность миссии в Афганистане с 13 до 16 тыс. человек

Страны НАТО приняли решение увеличить численность своей миссии в Афганистане с 13 до 16 тыс. человек в ближайшие месяцы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам совещания министров обороны государств - членов военно-политического блока.

"27 стран также приняли решение увеличить количество военнослужащих в ближайшие месяцы. Поэтому численность миссии поддержки будет увеличена с 13 до 16 тыс. человек", - сказал он. Столтенберг также добавил, что альянс продолжит "финансирование армии Афганистана как минимум до 2020 года".

По его словам, Афганистан на данный момент нуждается в присутствии НАТО, а миссия альянса направлена на то, чтобы "афганцы полностью взяли на себя ответственность за собственную безопасность".

Во вторник Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса заявил, что НАТО расширит численность своей миссии в Афганистане в 2018 году. Кроме того, по его словам, американские союзники в альянсе взяли на себя обязательство выделять $1 млрд в год для финансирования афганской армии и сил безопасности. Таким образом, общий объем поддержки оценивается в $5 млрд.





