Мэр Еревана встретился с делегацией, возглавляемой председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тёрнштрём. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, делегация прибыла в Ереван для участия в форуме «Перспективы на будущее – новая повестка дня в области децентрализации».

Поприветствовав гостей, мэр Тарон Маргарян придал важность проведению форума в Ереване, выразив уверенность в том, что организуемые в рамках форума обсуждения станут хорошей площадкой для обмена мнениями.

«Мэрия Еревана высоко ценит сотрудничество с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, и мы еще раз подтверждаем нашу готовность к реализации совместных программ. Как Вам известно, следующий год для Еревана юбилейный, мы будем отмечать 2800-летие основания нашего города. В этом контексте мы предложим Конгрессу Совета Европы в 2018 году организовать совместную выставку «Старый город, умный город», - отметил мэр Еревана.

Выразив благодарность за теплый прием, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тёрнштрём в свою очередь, придав особую важность проведению форума в Ереване отметила, что это прекрасная возможность для подведения итогов 21-летней деятельности системы местного самоуправления в Армении и планирования дальнейших программ реформ.

«Господин мэр, мы придаем особую важность Вашему членству в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Относительно 2800-летия Еревана хочу отметить, что почтенный возраст города уже свидетельствует о том, что своей культурой и достижениями Ереван заслуживает должного представления во всем мире. Будьте уверены, что мы готовы вам содействовать в организации и провeдении мероприятий, проводимых в рамках юбилейного года», - отметила Гудрун Мослер-Тёрнштрём.

В завершении встречи мэр Тарон Маргарян пожелал участникам форума плодотворной и эффективной работы.