Премьер-министр Армении принял председателя Агентства конкуренции Грузии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял председателя Агентства конкуренции Грузии Нодара Хадури.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, по словам премьер-министра, армяно-грузинские дружественные отношения можно охарактеризовать как имеющие высокий уровень и динамично развивающиеся, и нужно продолжать совместные усилия для расширения многосферного сотрудничества, в том числе в направлении развития торгово-экономических связей.

Карен Карапетян приветствовал состоявшееся сегодня подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственной комиссией по защите экономической конкуренции Армении и Агентством конкуренции Грузии, целью которого является стимулирование и укрепление взаимодействия между двумя странами в сфере конкурентной политики и применения конкурентного законодательства.

Поблагодарив премьер-министра Армении за теплый прием, председатель Агентства конкуренции Грузии отметил, что имел результативные обсуждения со своим армянским коллегой и стороны совместно наметили направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам обеспечения в двух странах равного конкурентного поля для компаний Армении и Грузии и совместного изучения конкурентных препятствий. В этом контексте премьер-министр Карапетян отметил важность выявления особенностей ценообразования на конкретных товарных рынках и проведения соответствующих изучений.