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Президент Додон воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд"


По приглашению Президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибыл Президент Республики Молдова Игорь Додон, вместе с супругой Галиной Додон.

В рамках официального визита Президент Додон вместе с супругой Галиной Додон воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд". Их сопровождал мэр Еревана Тарон Маргарян.

Как передает «Арменпресс», Президент Додон возложил венок к Мемориалу, затем возложил цветы к Вечному огню, после чего они посетили Музей-институт Геноцида армян.

В Памятной книге  Музея-института Геноцида армян Президент Додон  записал:

«Глубокое впечатление и неизгладимый след в моей душе оставили исторические документы, фотографии и свидетельства очевидцев тех трагических событий, которые выпали на долю армянского народа более, чем 100 лет назад. От всего сердца и искренно желаю армянскому народу мира, добра, согласия и процветания».

В сквере около Музея Президент Додон  посадил ель.

Фото: Эдуарда Сепетчяна



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