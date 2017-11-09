По приглашению Президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибыл Президент Республики Молдова Игорь Додон, вместе с супругой Галиной Додон.

В рамках официального визита Президент Додон вместе с супругой Галиной Додон воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд". Их сопровождал мэр Еревана Тарон Маргарян.

Как передает «Арменпресс», Президент Додон возложил венок к Мемориалу, затем возложил цветы к Вечному огню, после чего они посетили Музей-институт Геноцида армян.

В Памятной книге Музея-института Геноцида армян Президент Додон записал:

«Глубокое впечатление и неизгладимый след в моей душе оставили исторические документы, фотографии и свидетельства очевидцев тех трагических событий, которые выпали на долю армянского народа более, чем 100 лет назад. От всего сердца и искренно желаю армянскому народу мира, добра, согласия и процветания».

В сквере около Музея Президент Додон посадил ель.