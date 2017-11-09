СМИ: в Саудовской Аравии миллиардеры пытаются вывести из страны деньги

Миллионеры и миллиардеры Саудовской Аравии ищут возможности для вывода своих средств из страны, опасаясь негативных последствий в рамках коррупционных расследований. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, самые богатые люди в стране ведут переговоры с банками, менеджерами по управлению активами и консультантами с целью вывести денежные средства и ликвидные активы из Саудовской Аравии и соседних государств из-за опасений того, что они могут быть заморожены. Кроме того, они выражают обеспокоенность тем, что в рамках дела о коррупции в стране последуют новые аресты.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.