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Танцы над пропастью: экстремалы устроили шоу на канатах в Швейцарии


В Швейцарии экстремалы устроили танцы на канатах, натянутых между двумя мостами. Смотрите на видео кадры этого необычного представления, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Смельчаки-канатоходцы в Швейцарии продемонстрировали головокружительные трюки — они даже танцевали на канатах, протянутых между двумя мостами на огромной высоте. Во время представления безопасность всех спортсменов обеспечивала надежная страховка.



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