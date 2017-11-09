Танцы над пропастью: экстремалы устроили шоу на канатах в Швейцарии

В Швейцарии экстремалы устроили танцы на канатах, натянутых между двумя мостами. Смотрите на видео кадры этого необычного представления, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Смельчаки-канатоходцы в Швейцарии продемонстрировали головокружительные трюки — они даже танцевали на канатах, протянутых между двумя мостами на огромной высоте. Во время представления безопасность всех спортсменов обеспечивала надежная страховка.