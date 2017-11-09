Британец побил мировой рекорд скорости в летающем костюме
Британский инженер и предприниматель Ричард Браунинг побил мировой рекорд скорости в летающем костюме, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Браунинг с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час, прежде чем упал в воду. Падение не помешало рекорду — достижение было зафиксировано, поскольку изобретателю удалось преодолеть сто метров.
Летающий костюм его разработки оснащен шестью компактными газовыми реактивными двигателями, очками, отображающими параметры работы.
По словам Браунинга, костюм способен разогнать владельца до сотни километров в час, но пока полеты на таких скоростях слабо контролируемы и небезопасны.
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