В российской военной базе в Армении проводятся мероприятия по переводу военной техники на зимний режим эксплуатации в условиях высокогорья

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, проводят мероприятия по переводу вооружения и военной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации в условиях высокогорной местности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, для обслуживания вооружения, автомобильной и бронетанковой техники, а также современных комплексов связи и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в соединении оборудовано более 50 специализированных мест и постов технического обслуживания. Обслуживающие и ремонтно-восстановительные работы на технике проводятся в парках боевых машин в пунктах дислокации подразделений, а также на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

Новые образцы техники, находящиеся на гарантии заводов-изготовителей, будут обслуживаться специалистами представителями предприятий.

Всего к переводу ВВСТ военной базы ЮВО привлечено более 500 военнослужащих и более тысячи единиц техники, на которую выделено порядка 40 тонн горюче-смазочных материалов.