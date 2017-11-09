Президент Молдовы Игорь Додон пригласил президента Армении Сержа Саргсяна посетить Молдову с официальным визитом. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе заявления для представителей СМИ.

«Я пригласил президента Армении Сержа Саргсяна, высшее руководство посетить Молдову с официальным визитом. Надеюсь, что этот визит состоится. Я хочу отблагодарить президента Армении Сержа Саргсяна за это приглашение. Надеюсь и уверен, что после моего официального визита возрастет активность, он станет стимулом для бизнеса и общественности. Кстати, в нашей стране есть довольно активная армянская община»,- сказал президент Молдовы Игорь Додон.э

По приглашению Президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибыл Президент Республики Молдова Игорь Додон.



В рамках визита намечаются встречи Президента Республики Молдова с высшим руководством РА: Президентом, Председателем Национального Собрания, Премьер-министром. В резиденции Президента Республики пройдут армяно-молдовские переговоры высокого уровня, по завершении которых Президенты Серж Саргсян и Игорь Додон выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.

Это первый визит Президента Республики Молдова в Армению, он имеет важное значение в развитии отношений между обеими странами и в придании нового толчка развитию экономических связей.

Президент Республики Молдова посетит Святой Первопрестольный Эчмиадзин и Матенадаран, Центр креативных технологий "Тумо", Академию шахмат Армении. Президент Додон также в воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд".