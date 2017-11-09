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Суд 27 ноября начнет бракоразводный процесс актера Джигарханяна


Мировой судебный участок №202 московского района Кунцево 27 ноября начнет бракоразводный процесс актера, режиссера Армена Джигарханяна. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Кунцевского суда Дарья Галкина.

"По иску Джигарханяна А. Б. к Цымбалюк-Романовской В. В. о расторжении брака назначено судебное заседание на 27 ноября в 11:00 мск", - сказала она.

Представители Джигарханяна в ходе предварительных слушаний заявили ходатайство о проведении судебного разбирательства в закрытом режиме. 27 ноября суд примет решение по данному ходатайству.





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