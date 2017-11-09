Китай и Аляска подписали соглашение об СПГ-проектах на $43 млрд

Три госкорпорации Китая в четверг подписали соглашение с властями Аляски и компанией Alasca Gasline Development (AGDC) о реализации на территории американского штата проектов по сжижению природного газа на $43 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С китайской стороны в соглашении участвуют China Petrochemical Corp. (Sinopec), госфонд China Investment Corp. (CIC) и Bank of China, говорится в сообщении правительства Аляски.

Документ подписан в ходе официального визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Согласно оценкам, приведенным правительством Аляски, договоренности о газе с китайскими компаниями со временем позволят сократить торговый дефицит США в отношениях со странами Азии на $10 млрд в год. В 2016 году дефицит только с Китаем составил $347 млрд.

Кроме того, соглашение позволит создать до 12 тыс. рабочих мест в США на период строительства объектов.