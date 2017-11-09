Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана: Мария Захарова.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана до конца года. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, учитывая итоги прошедшего 16 октября в Женеве саммита в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, сопредседатели планируют организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении до конца года.

Захарова отметила, что до этой встречи сопредседатели проведут консультации с главами МИД Азербайджана и Армении по отдельности. В настоящий момент российский сопредседатель вместе с американским и французским коллегами ведет работу над определением места и даты этих консультаций.