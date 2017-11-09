Йоханнес Хан уверил армянских делегатов, что каких-либо препятствий для подписания нового соглашения Армении с ЕС нет

Комиссар ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан на последней встрече с армянскими делегатами подтвердил: каких-либо препятствий для подписания нового соглашения Армении с ЕС нет – ни с армянской стороны, ни со стороны ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом заявила сегодня на заседании Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам европейской интеграции ее председатель Наира Зограбян.

Коснувшись намеченных на 1 декабря парламентских слушаний по вопросу подписания нового соглашения Армения-ЕС, Наира Зограбян отметила, что слушания будут проведены совместно с Постоянной комиссией по внешним связям.

На слушаниях будут присутствовать аккредитованные в Армении послы, представители международных структур, общественных организаций.

Наира Зограбян сообщила также, что фонд «Конрада Аденауэра» окажет техническую поддержку в вопросе проведения данных слушаний.

Представители комиссии единогласно поддержали проведение слушаний совместно с Постоянной комиссией по внешним связям 1 декабря с.г.

Напомним, президент Армении Серж Саргсян 27 февраля по итогам переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил: «Сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС». А 21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. На пресс-конференции 6 сентября руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский заявил, что подготовительные работы по новому рамочному соглашению между Арменией и ЕС проходят в естественном режиме. «Всё идет своим чередом. Люди усердно работают, чтобы соглашение было подписано уже в ноябре. Мы подготавливаем всё, чтобы данный документ был подписан в ходе предстоящего в Брюсселе саммита Восточного партнерства», – отметил посол.