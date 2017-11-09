Молдова заинтересована рабочим опытом Армении в составе ЕАЭС: состоялась беседа с глазу на глаз Саргсяна с Додоном

В резиденции президента Армении Сержа Саргсяна состоялась официальная церемония встречи президента Республики Молдова и его супруги. Президент Армении Серж Саргсян и его супруга Рита Саргсян встретили президента Республики Молдова Игоря Додона и его супругу Галину Додон. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

После официальной церемонии встречи состоялась отдельная беседа Президентов Сержа Саргсяна и Игоря Додона.



Приветствуя коллегу в Армении, Президент Саргсян отметил, что Президент Молдовы желанный гость в нашей стране, и высоко оценил его официальный визит, который состоялся в год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Молдовой.



«Это очень хороший повод проанализировать ту работу, которую мы провели за эти 25 лет и наметить перспективы. Связи между нашими народами насчитывают не одно столетие, поэтому наши межгосударственные отношения построены на очень прочном фундаменте. Я просто уверен, что Ваш визит будет очень хорошим стимулом для активизации наших отношений. Мы в этом заинтересованы. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве во всех сферах: в политических вопросах, в экономике, в гуманитарной сфере. У нас нет никаких ограничений как в двустороннем, так и в многостороннем плане. Добро пожаловать! Я рад, что Вы в Ереване. Это Ваш первый официальный визит и очень надеюсь, что эти визиты будут каждый год», - сказал Президент Серж Саргсян.



Президент Додон выразил благодарность Сержу Саргсяну за приглашение и счёл свой официальный визит историческим, учитывая, что за 25 лет установления дипломатических отношений между двумя странами это первый визит Президентам Республики Молдова в Армению.



«Не было ни рабочего визита, ни официального визита, поэтому с учётом наших исторических связей, с учётом общих интересов и в рамках СНГ, и в рамках новых интеграционных проектов на просторах СНГ, я принял решение приехать. Этому визиту мы, безусловно, уделяем очень много внимания.



Да, за 25 лет мы подписали очень много соглашений. У нас 15 соглашений, есть 7, которые сейчас готовятся. Есть о чём поговорить, есть определённые результаты, есть, конечно, и перспектива. Нас интересует, и я надеюсь очень детально обсудить с Вами, Ваш опыт работы в рамках ЕврАзЭС. Я знаю, что в ближайшее время Вы планируете подписать соглашение о сотрудничестве с Европейским Союзом. Я думаю, что такие страны как Молдова, как Армения обречены иметь хорошие отношения со всеми: и с Западом, и с Востоком. Для нас, для Молдовы, это как никогда актуально. Именно Ваш опыт нахождения и в ЕврАзЭС, и соглашения с Европейским Союзом.

Я хочу Вас поблагодарить за поддержку нашей позиции стать наблюдателем ЕврАзЭС. Мы с Вами общались не раз по этому поводу, поэтому я уверен, что и дальше в этом направлении будем работать вместе.

Вы знаете, что в Молдове есть армянская диаспора, с которой мы хорошо сотрудничаем, которая живёт в Молдове не один десяток лет, которая чувствует себя уже как дома.

Я хочу поблагодарить за то, что впервые был сделан очень серьёзный шаг для укрепления двусторонних отношений, и здесь я имею в виду открытие посольства Армении в Кишинёве в конце прошлого года. В этом году уже мы очень активно начали сотрудничать с послом, которого Вы назначили в Молдове. Всё это показывает, что мы выходим на новый уровень наших двусторонних отношений», - сказал Президент Молдовы Игорь Додон.