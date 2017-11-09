Начальник Государственной службы безопасности пищевых продуктов не считает рисковым объем ввозимых в Армению компанией «Монсанто» семян

Объем ввозимых в Армению компанией «Монсанто» семян не превышает один процент в общем объеме ввозимых в Армению семян. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Государственной службы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении Ишхан Карапетян. «По части генетически модифицированных организмов в науке все еще ведутся разные дискуссии. «В рамках своих полномочий наша служба осуществляет соответствующие действия и изучает процесс обращения. Сейчас объем семян, импортируемых компанией «Монсанто», не превышает 1% в общем импорте. Не думаю, что это содержит большой риск», - заявил начальник Государственной службы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении Ишхан Карапетян.

Он также подчеркнул, что ГСБПП в 2018 году запланировала осуществление широкомасштабных мониторинговых программ по части наличия пестицидов, нитратов и ГМО в продуктах растительного происхождения. «После подведения итогов этих результатов мы получим полную картину по части контроля, вынесения оценок», - сказал он.

На вопрос, насколько целесообразно разрешать импорт пищевых продуктов с ГМО в Армению, Карапетян ответил: «Вопрос по части импорта пищевых продуктов в Армению выходит за рамки моей компетенции. Сам я считаю это нецелесообразным. Но в науке все еще ведутся дискуссии, связанные с вредным воздействием продуктов с ГМО и их эффективностью с точки зрения сельского хозяйства. Спор все еще ведется, но я, как гражданин, не хотел бы использовать подобный продукт».

Глава ГСБПП также подчеркнул, что, согласно законодательству Армении, на продуктах обязательно должна быть маркировка, указывающая на наличие ГМО, того же требуют и правила Таможенного Союза. «Установлено, что допустимый порог содержания ГМО в продукте – 0,9%», - заключил Карапетян.

Напомним, что несколько дней назад временный поверенный в делах посольства США в Армении Рафик Мансур заявил о том, что на армянский рынок собирается войти компания «Mонсанто», которая занимается производством семян ГМО. Это вызвало тревогу в определенных кругах общественности, поскольку это может быть опасно для населения Армении. Известный музыкант Серж Танкян также призвал людей держаться подальше от продукции «Монсанто».