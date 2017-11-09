В Пакистане нашли мальчика, способного поворачивать голову на 180 градусов
Мухаммед Самир из пакистанского города Карачи может поворачивать голову на 180 градусов при помощи рук. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Pakistan.
По утверждению 14-летнего подростка, эта способность — не врожденный порок, а результат долгих тренировок. По признанию Самира, когда ему было шесть лет, он увидел актера в голливудском фильме ужасов, который поворачивал голову подобным образом, после этого он начал регулярно упражняться и через несколько месяцев достиг своей цели.
Мать Самира пыталась запретить ему подобные упражнения. "Но со временем она поняла, что это божий дар", — сказал сам подросток.
Мальчик бросил школу и присоединился к танцевальной группе Dangerous Boys, чтобы зарабатывать на жизнь и помогать семье после того, как его отец заболел.