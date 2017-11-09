СМИ: почти четверть испанцев бойкотируют продукты из Каталонии

Каталонский кризис, похоже, уже успел нанести не только экономический ущерб Испании, но и разделил общество в пиренейском королевстве. Соответствующий вывод содержится в опросе, результаты которого привела газета La Razon, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По ее информации, почти четверть испанцев, не считая жителей самой Каталонии, прекратили покупать продукты, произведенные в этом автономном сообществе страны. Кроме того, еще 21% респондентов не исключают, что перестанут приобретать их. В случае независимости региона, почти 50% испанцев заверили, что не станут платить за каталонские товары, в то время как 35,5% не согласны с бойкотом.

Как уточняется в исследовании, более 77% опрошенных поддерживают решение предприятий "покинуть" Каталонию и перенести свои юридические адреса в другие автономные сообщества королевства. С 1 октября количество компаний, предпринявших данный шаг, перевалило отметку в 2 тыс.

В свою очередь, министр экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании Луис де Гиндос Хурадо считает, что необходимо поддерживать каталонские предприятия, а не объявлять им бойкот.

"Важно положить конец этому расколу и этому чувству неопределенности", - уверен глава ведомства. "Это момент, чтобы поддержать каталонские предприятия в Испании, ведь они являются частью испанской экономики, - считает министр. - Бойкот не имеет ни малейшего смысла".



